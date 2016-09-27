Полиция: трагедия в Кривом Озере не связана с аттестацией

9 просмотров
0
Вторник, 27 сентября 2016, 11:16

Трагедия в Кривом Озере Николаевской области, где полицейские убили человека, связана не с результатами аттестации, а с системной проблемой кадрового формата.

Об этом в интервью ЛІГА.net сообщил замглавы Национальной полиции Константин Бушуев.

"Этот инцидент не является следствием аттестации. Я рассматриваю ситуацию в Кривом Озере как системную проблему кадрового формата. Кривое Озеро находится на окраинах области. Уровень внимания руководства областного управления Национальной полиции к этому подразделению формировался по остаточному принципу. Укомплектованность подразделения была, мягко говоря, не лучшая. Состояние материльно-технического обеспечения – жалкое", – сказал он.

"Возможно, комплекс факторов, в том числе и невнимание к этому подразделению со стороны областного управления, привел к тому, что там сформировались определенные правила поведения, которые реализовались в такую проблему", – добавил Бушуев.

На вопрос, оценивала ли аттестационная комиссия психологическое состояние сотрудников полиции в Кривом Озере, в частности, их склонность к насилию, Бушуев ответил: "Исходя из вашей логики, мы должны были все 130 тысяч из полиции уволить и провести набор заново. Во времени этот процесс растянулся бы на годы".

Он заверил, что факты превышения полицией служебных полномочий никогда не будут замалчиваться.

Как известно, в ночь на 24 августа при невыясненных обстоятельствах скончался 32-летний таксист райцентра Кривое Озеро в Николаевской области Александр Цукерман. Его земляки утверждают, что сотрудники полиции забили скованного наручниками мужчину до смерти на глазах у жены, матери и двоих детей. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в задержанного также и стреляли.

Прокуратура Николаевской области считает предварительной причиной гибели Цукермана кровоизлияние вследствие применения травматического оружия. Задержаны шестеро полицейских.

Руководство Нацполиции расформировало Кривоозерское отделение.

Темы: полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Бушуев заявил, что с делом Шеремета нет никаких проблем 27 сентября 2016, 01:50
Матиос: Пугачев был в розыске с прошлого года 27 сентября 2016, 01:22
Семьи погибших в Днипре полицейских получат единоразовую помощь 27 сентября 2016, 01:07
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Почти половина украинцев – за вступление в ЕС, а "безвиз" интересует меньше
Экс-премьер Австралии призывает РФ признать причастность к атаке на MH17
Депутата Оппоблока в Днепре ударили отверткой в грудь
Гарбуз: Если мы уйдем на километр, мы потеряем Станицу Луганскую
Все новости
Видео

Китай будет охотиться на инопланетян благодаря крупнейшему в мире радиотелескопу

Друзей не бросают

Женщина отказалась от брака ради своей собаки