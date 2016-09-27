Слідство назвало причину смертельного вибуху на миколаївському полігоні

Слідство не встановило несправності в міномети "Молот", який вибухнув на полігоні в Миколаївській області 25 липня.

Про це у вівторок на брифінгу повідомив начальник озброєння Збройних сил Микола Шевцов, передають Українські Новини.

"Сама конструкція міномета не винна в загибелі людей", - сказав він з посиланням на інформацію слідства.

За його даними, у міномет була заряджена міна, яка виявилася несправною.

Шевцов також заперечує, що військові зарядили в міномет 2 міни.

Як відомо, 25 липня близько 11 години ранку на Широколанівському полігоні на Миколаївщині під час стрільб розірвався 120-мм міномет.

26 липня військова прокуратура Миколаївського гарнізону почала розслідування за фактом порушення правил поводження зі зброєю, через яке загинув один військовослужбовець, і ще 10 отримали поранення.