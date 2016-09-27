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Следствие назвало причину смертельного взрыва на николаевском полигоне

Вторник, 27 сентября 2016, 16:02

Следствие не установило неисправности в минометы "Молот", который взорвался на полигоне в Николаевской области 25 июля.

Об этом во вторник на брифинге сообщил начальник вооружения Вооруженных сил Николай Шевцов, передают Украинские Новости.

"Сама конструкция миномета не виновата в гибели людей", - сказал он со ссылкой на информацию следствия.

По его данным, в миномет была заряжена мина, которая оказалась неисправной.

Шевцов также отрицает, что военные зарядили в миномет 2 мины.

Как известно, 25 июля около 11:00 утра на Широколановском полигоне в Николаевской области во время стрельб разорвался 120-мм миномет.

26 июля военная прокуратура Николаевского гарнизона начала расследование по факту нарушения правил обращения с оружием, из-за которого погиб один военнослужащий и еще 10 получили ранения.

Темы: армиявзрыв
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