Порошенко просить Раду зібратися позачергово для звільнення суддів

Президент Петро Порошенко звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія із проханням скликати до 30 вересня позачергове засідання парламенту.

Про це йдеться у повідомленні на Twitter-сторінці глави держави.

Згідно з інформацією, Порошенко просить депутатів зібратися не пізніше 29 вересня і включити до порядку денного питання про звільнення суддів.

"Слід звільнити за порушення присяги усіх суддів, щодо яких внесено подання ВРЮ, в тому числі причетних до незаконних арештів майданівців", - пояснив президент.

Він додав, що невирішення вказаного питання позначиться на функціонуванні судової системи та проведенні судової реформи.

Звернувся до голови ВР із закликом скликати до 30 вересня позачергове засідання парламенту pic.twitter.com/tfPXFV6a6K — Петро Порошенко (@poroshenko) September 27, 2016

Українська правда