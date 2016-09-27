Порошенко просить Раду зібратися позачергово для звільнення суддів

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Вівторок, 27 вересня 2016, 18:21

Президент Петро Порошенко звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія із проханням скликати до 30 вересня позачергове засідання парламенту.

Про це йдеться у повідомленні на Twitter-сторінці глави держави.

Згідно з інформацією, Порошенко просить депутатів зібратися не пізніше 29 вересня і включити до порядку денного питання про звільнення суддів.

"Слід звільнити за порушення присяги усіх суддів, щодо яких внесено подання ВРЮ, в тому числі причетних до незаконних арештів майданівців", - пояснив президент.

Він додав, що невирішення вказаного питання позначиться на функціонуванні судової системи та проведенні судової реформи.

Українська правда

Теми: Порошенко Верховна Рада суд
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