У Росії подумують зобов'язати безробітних платити "податок"

У Російській Федерації розробляють законопроект, згідно з яким громадяни, які не працюють, повинні будуть платити за фактичне використання соціальної інфраструктури.

Про це повідомила віце-прем'єр уряду РФ Ольга Голодець під час години уряду у Раді Федерації, передає "РИА Новости".

За її словами, російське законодавство дозволяє росіянам не працювати, але при цьому вони не платять страхові внески, у тому числі – у систему обов'язкового медичного страхування.

"Ще частина населення в нас не повинна платити внески з фонду оплати праці. Таких людей ми бачимо, і це 68 мільйонів людей", – зазначила Голодець.

"Усього в нас у працездатному віці 75 мільйонів людей. Усіх інших ми бачимо: бачимо їхній обліковий склад і бачимо, де вони живуть, бачимо їхній вік і так далі. Але в нас у державі прийнято, що людина може за своїм бажанням працювати й не працювати", – сказала вона.

Раніше статс-секретар – заступник міністра праці Росії Андрій Пудов заявив на міжнародній конференції "Соціальне страхування", що Мінпраці РФ обговорює можливість запровадження податку для працездатних осіб, які офіційно ніде не працюють.

У ЗМІ дану ініціативу часто йменують "податком на дармоїдство" (російською "тунеядство").

У прес-службі Мінпраці уточнювали, що обговорення такого податку ведеться на експертному рівні в контексті вивчення реалізації такого досвіду в Білорусі.