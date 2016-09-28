У Росії подумують зобов'язати безробітних платити "податок"

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Середа, 28 вересня 2016, 13:22

У Російській Федерації розробляють законопроект, згідно з яким громадяни, які не працюють, повинні будуть платити за фактичне використання соціальної інфраструктури.

Про це повідомила віце-прем'єр уряду РФ Ольга Голодець під час години уряду у Раді Федерації, передає "РИА Новости".

За її словами, російське законодавство дозволяє росіянам не працювати, але при цьому вони не платять страхові внески, у тому числі – у систему обов'язкового медичного страхування.

"Ще частина населення в нас не повинна платити внески з фонду оплати праці. Таких людей ми бачимо, і це 68 мільйонів людей", – зазначила Голодець.

"Усього в нас у працездатному віці 75 мільйонів людей. Усіх інших ми бачимо: бачимо їхній обліковий склад і бачимо, де вони живуть, бачимо їхній вік і так далі. Але в нас у державі прийнято, що людина може за своїм бажанням працювати й не працювати", – сказала вона.

Раніше статс-секретар – заступник міністра праці Росії Андрій Пудов заявив на міжнародній конференції "Соціальне страхування", що Мінпраці РФ обговорює можливість запровадження податку для працездатних осіб, які офіційно ніде не працюють.

У ЗМІ дану ініціативу часто йменують "податком на дармоїдство" (російською "тунеядство").

У прес-службі Мінпраці уточнювали, що обговорення такого податку ведеться на експертному рівні в контексті вивчення реалізації такого досвіду в Білорусі.

Теми: Росія
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Коментарі — 2
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IP: 176.38.66.---vitdeputat28.09.2016 14:08
После налога на неработающих логичен налог за управление командой менеджеров с главой "менеджером всех времен и народов, надежей всего руського мира" Путиным В.В.
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IP: 46.200.103.---sensor+228.09.2016 13:59
Совсем путькин обнизал. Сначала колхозник теперь его шеф.
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