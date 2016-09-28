В Криму викрали кримську татарку, сини якої в АТО

У анексованому Криму викрали кримську татарку, сини якої воюють у зоні АТО.

Про це пише видання "15 минут" з посиланням на власні джерела в Криму.

"У Сімферополі поблизу Куйбишевського ринку невідомі люди силоміць посадили в свою машину і відвезли в невідомому напрямку завідуючу відділенням лікарні ім. Семашко Діляру Місіратову", - пише видання.

Вказується, що її сини - Марлен і Аслан - воюють в АТО.

Як відомо, у червні глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров повідомив, що 18 кримських татар в анексованому Росією Криму зникли безвісти і 4 знайдені убитими.