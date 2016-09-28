В Крыму похитили крымскую татарку, сыновья которой в АТО

В аннексированном Крыму похитили крымскую татарку, сыновья которой воюют в зоне АТО.

Об этом пишет издание "15 минут" со ссылкой на собственные источники в Крыму.

"В Симферополе возле Куйбышевского рынка неизвестные люди силой посадили в свою машину и увезли в неизвестном направлении заведующую отделением больницы им. Семашко Диляру Мисиратову", - пишет издание.

Указывается, что ее сыновья - Марлен и Аслан - воюют в АТО.

Как известно, в июне глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров сообщил, что 18 крымских татар в аннексирована Россией Крыма пропали без вести и 4 найдены убитыми.