Луценко хоче сам вирішувати, які справи віддавати НАБУ

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Середа, 28 вересня 2016, 17:01

Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що НАБУ не може самостійно справитися із корупціонерами.

Про це він сказав під час прес-конференції.

"Останній документ, який ми хочемо ініціювати, це припинення спорів про підслідність між НАБУ та іншими правоохоронцями", - сказав Луценко.

"В країні наскільки багато злочинності, що віддати виключне право на боротьбу з проявами високопоcтавленної злочинності одному невеликому правоохоронному органу – неефективно", - заявив він.

При цьому Луценко вважає, що таким чином не зменшить повноважень НАБУ та САП.

"Ми не зменшуємо повноважень НАБУ і САП, вони як мали, так і мають право виходити на суддів, міністрів, депутатів, губернаторів. Дай Бог їм успіхів", - заявив Луценко.

Генпрокурор заявив, що буде сам вирішувати, які справи віддавати в НАБУ.

"Але якщо паралельно на такі самі посадові особи вийшли інші правоохоронні органи, то такі справи за рішенням генпрокурора можуть залишатися в цих органах. НАБУ має право витребувати ці справи для себе", - сказав він. 

Луценко буде ініціювати відповідні зміни в закон.

Як відомо, між ГПУ та НАБУ останнім часом відбувається певне протистояння.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Луценко НАБУ
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Коментарі — 8
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IP: 46.219.255.---Александр Игоревич28.09.2016 18:56
И вообще, господа, вы прежде чем защищать НАБУ - посмотрите, кем был Сытник в 2011 году и с кем он связан. Узнаете очень много интересного, я вам гарантирую.
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IP: 46.219.255.---Александр Игоревич28.09.2016 18:51
Антоніна Паладько:
Порошенко повідомить свого кума Луцика кого затримувати, бо з НАБУ він не домовиться. Отака вона боротьба з корупцією! Балаболи!!!
Хто з НАБУ не домовиться? Ефремов уже ПРОСИЛ следствие передать его дело в НАБУ. Если такой человек о подобном просит - значит, знает, где можно подмазать. И Онищенко с НАБУ договорился, сбежав. И Чаус с НАБУ договорился (или в тупую его облапошил, что суть то же самое).
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IP: 178.92.8.---Антоніна Паладько28.09.2016 18:13
Порошенко повідомить свого кума Луцика кого затримувати, бо з НАБУ він не домовиться. Отака вона боротьба з корупцією! Балаболи!!!
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IP: 46.219.255.---Александр Игоревич28.09.2016 17:39
Truthlover:
Как всегда украинская "элита" быстро привыкает к безнаказанности ... безнаказанно прикрывать коррупционеров, делая доказательства неприемлемыми в суде.
Та какие доказательства, лол. Посмотрите на дело Онищенко - Холодницкий НЕ СМОГ собрать доказательств. Он даже грамотно составить представление не смог. Онищенко сбежал, Холодницкий пожимает плечами. И с хатой Лещенко так же - "я просил от НАБУ внести данные в ЕРДР...". Так чо ты просил, осел, если ты сам должен вносить, ты же прокурор, который контролирует НАБУ? Просил он.
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IP: 46.219.255.---Александр Игоревич28.09.2016 17:36
formalin:
Ні, будемо дрібноту здавати НАБУ, а грошовитих - до ГПУ, щоб відкупалися мішками з грошима!.. Має бути по закону, а не за бажанням Луценка!
Справедливости ради: Юга уже имеет Ефремова в СИЗО. Сытник не имеет ни одного топ-подсудимого даже в зоне видимости. Так что явно сравнение не в пользу Артемки.
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