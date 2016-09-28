Луценко хоче сам вирішувати, які справи віддавати НАБУ
Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що НАБУ не може самостійно справитися із корупціонерами.
Про це він сказав під час прес-конференції.
"Останній документ, який ми хочемо ініціювати, це припинення спорів про підслідність між НАБУ та іншими правоохоронцями", - сказав Луценко.
"В країні наскільки багато злочинності, що віддати виключне право на боротьбу з проявами високопоcтавленної злочинності одному невеликому правоохоронному органу – неефективно", - заявив він.
При цьому Луценко вважає, що таким чином не зменшить повноважень НАБУ та САП.
"Ми не зменшуємо повноважень НАБУ і САП, вони як мали, так і мають право виходити на суддів, міністрів, депутатів, губернаторів. Дай Бог їм успіхів", - заявив Луценко.
Генпрокурор заявив, що буде сам вирішувати, які справи віддавати в НАБУ.
"Але якщо паралельно на такі самі посадові особи вийшли інші правоохоронні органи, то такі справи за рішенням генпрокурора можуть залишатися в цих органах. НАБУ має право витребувати ці справи для себе", - сказав він.
Луценко буде ініціювати відповідні зміни в закон.
Як відомо, між ГПУ та НАБУ останнім часом відбувається певне протистояння.
Тетяна Кусок, УП
Порошенко повідомить свого кума Луцика кого затримувати, бо з НАБУ він не домовиться. Отака вона боротьба з корупцією! Балаболи!!!
Как всегда украинская "элита" быстро привыкает к безнаказанности ... безнаказанно прикрывать коррупционеров, делая доказательства неприемлемыми в суде.
Ні, будемо дрібноту здавати НАБУ, а грошовитих - до ГПУ, щоб відкупалися мішками з грошима!.. Має бути по закону, а не за бажанням Луценка!