У Сахаровському центрі в Москві облили фарбою фото війни на Донбасі

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Четвер, 29 вересня 2016, 02:26

У Сахаровському центрі в Москві невідомий залив фарбою з балончика роботи переможців конкурсу "Прямий погляд" Олександра Васюковича і Сергія Лойко, присвячені війні на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці культурного центру в Facebook.

"Війна - це, в першу чергу, горе, страждання, смерть. Фотографія дає можливість побачити це. Але в суспільстві є люди, настільки отруєні ненавистю, що публічна розмова про трагедію війни стає неможливою. Ми не відновлюємо ці роботи, бо не зможемо гарантувати не тільки їх збереження, але і безпеку відвідувачів", - йдеться в повідомленні.

Конкурс був організований Сахаровським культурним центром спільно з Центром документальної фотографії Fotodoc. Згідно з результатами конкурсу, роботи Олександра Васюковича і Сергія Лойко зайняли перше і друге місце в номінації "конфлікт".

Теми: Донбас війна Росія
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