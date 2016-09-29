У Запоріжжі СБУ викрила поліцейських автовикрадачів

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Четвер, 29 вересня 2016, 06:22

До складу організованої злочинної групи, що спеціалізувалась на викраденні автотранспорту, входило двоє слідчих поліції та троє мешканців Запоріжжя.

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

"Поліцейські розробили систему викрадення автомобілів та їх повернення за гроші. Для викрадення автівок вони долучили людей з кримінального середовища. Самі ж "кришували" злочинну діяльність членів групи та пропонували потерпілим повернути авто за винагороду. Якщо автовласник відмовлявся платити, його автомобіль продавали з підробленим техпаспортом та номерним знаком, перебивши номери двигуна та кузова. За свої послуги здирниці вимагали до п'ятдесяти відсотків вартості викраденого авто", - йдеться у повідомленні.

Співробітники спецслужби затримали поліцейських на робочому місці після отримання трьох тисяч доларів від чергового потерпілого.

Під час обшуків у помешканнях зловмисників правоохоронці вилучили карабін "МКМ", травматичний пістолет, знаряддя для викрадення автівок та "общак" банди.

Теми: Запоріжжя СБУ поліція
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