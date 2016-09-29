Геращенко: в Австрії працює потужне проросійське лобі

00
0
Четвер, 29 вересня 2016, 08:33

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко вважає, що в Австрії чиниться сильний проросійський вплив на державний апарат.

Про це вона написала у своєму Facebook.

Геращенко нагадує, що з січня 2017 року Австрія буде головувати в ОБСЄ.

"В цій країні чимало політиків виступають за послаблення чи зняття санкцій проти РФ, виголошуючи при цьому наступні аргументи: в нас немає сумнівів російського впливу на конфлікт на Донбасі, ми засуджуємо анексію Криму, але ж санкції не спрацювали, не зупинили війну, тому ці аргументи не працюють, потрібно шукати нові способи умиротворення-домовляння з Москвою", – пише депутат.

"В Австрії працює потужне проросійське лоббі , тут околачується і чимало екс- регіоналів та регіоналок, які не втрачають жодної можливості напакостити Україні. Тому віденський напрямок у нашій міжнародній політиці потребує посиленої уваги", – вважає Геращенко.

Українська правда

Теми: Австрія санкції
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Австрія спростувала можливість відкриття "представництва ЛНР" 16 вересня 2016, 06:53
Посол України передав ноту МЗС Австрії з приводу "представництва ЛНР" 9 вересня 2016, 22:22
"ЛНР" заявила про відкриття "представництва" в Австрії. Посол назвав це клоунадою 9 вересня 2016, 19:21
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
АТО: на 7-й день після угоди, обстріли у Станиці Луганській тривають
Судді півроку "тягнули" зі справою екс-ректора Мельника про хабарі
США висунули Росії ультиматум щодо Сирії
РНБО схвалила збільшення фінансування силовиків у цьому році
Усі новини
Підтримка

"Бумбокс" долучився до вистави на підтримку Сенцова, Альохіної та Павленського

Історія

Операція "Гомез". Як чеська держбезпека викрала українського отамана з Мюнхена