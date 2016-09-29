У Києві мітингують проти заборони Меджлісу

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Четвер, 29 вересня 2016, 11:52

У Києві на Майдані Незалежності проходить мітинг проти заборони Меджлісу кримськотатарського народу в анексованому Росією Криму.

Станом на 11:40 в акції беруть участь близько 150-200 осіб.

Мітинг проти заборони Меджлісу
Мітинг проти заборони Меджлісу
УП

Вони тримають плакат українською мовою "Заборона Меджлісу = заборона народу".

 

Із народних депутатів присутній лише член "БПП" Рефат Чубаров.

 

Також прийшли на Майдан визволений із російської в’язниці Геннадій Афанасьєв, дочка переслідуваного в Криму Ільмі Умерова Айше та координатор "громадської блокади Криму" Ленур Іслямов,

Як відомо, 29 вересня очікується рішення Верховного суду РФ у Москві про остаточну заборону Меджлісу кримськотатарського народу.

У Києві та низці міст світу заплановано на цей день акції на підтримку Меджлісу.

Верховна Рада цього дня зібралася на позачергове засідання задля розгляду питання про звільнення суддів. Але деякі депутати називають засідання "фарсом". Одна з депутаток заявила, що краще б пішла на Майдан підтримати Меджліс.

Умеров заявляв раніше: "Рішення Верховного суду РФ не поширюється на територію Криму, бо Крим де-юре є територією України…. І рішення суду іншої держави на території моєї Батьківщини теж не визнаю".

26 квітня підконтрольний Росії Верховний суд Криму ухвалив заборонити діяльність Меджлісу кримських татар на території анексованого півострова.

В ЄС заборону Меджлісу назвали брутальним наступом на права кримських татар, а генсек Ради Європи закликав скасувати заборону Меджлісу.

Прокуратура Криму, яка працює на території материкової України, розпочала досудове розслідування за фактом незаконної заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в Криму.

"Українська правда"

Теми: Меджліс акції Київ кримські татари Росія
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