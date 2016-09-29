В Киеве митингуют против запрета Меджлиса

В Киеве на Майдане Независимости проходит митинг против запрета Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Россией Крыму.

Митинг против запрета Меджлиса УП

По состоянию на 11:40 в акции участвуют около 150-200 человек.

Они держат плакат на украинском языке "Запрет Меджлиса = запрет народа".

Из народных депутатов присутствует только член "БПП" Рефат Чубаров.

Также пришли на Майдан Геннадий Афанасьев, дочь преследуемого в Крыму Ильми Умерова Айше и координатор "гражданской блокады Крыма" Ленур Ислямов,

Акція на підтримку кримських татар і проти злочинної заборони Рф Междлісу #Stopcrimeantatargenocide pic.twitter.com/C37cs8zIY8 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) September 29, 2016

Как известно, 29 сентября ожидается решение Верховного суда РФ в Москве об окончательном запрете Меджлиса крымскотатарского народа.

В Киеве и ряде городов мира запланированы на этот день акции в поддержку Меджлиса.

Верховная Рада в этот день собралась на внеочередное заседание ради рассмотрения вопроса об увольнении судей. Но некоторые депутаты называют заседание "фарсом". Одна из депутатов заявила, что лучше бы пошла на Майдан поддержать Меджлис.

Умеров заявлял ранее: "Решение Верховного суда РФ не распространяется на территорию Крыма, потому что Крым де-юре является территорией Украины…. И решение суда другого государства на территории моей Родины тоже не признаю".

26 апреля подконтрольный России Верховный суд Крыма постановил запретить деятельность Меджлиса крымских татар на территории аннексированного полуострова.

В ЕС запрет Меджлиса назвали грубым наступлением на права крымских татар, а генсек Совета Европы призвал отменить запрет Меджлиса.

Прокуратура Крыма, которая работает на территории материковой Украины, начала досудебное расследование по факту незаконного запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму.

"Украинская правда"