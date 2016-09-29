За добу загинув один військовий, ще двоє поранені – штаб

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Четвер, 29 вересня 2016, 12:50

За добу, що минула, внаслідок бойових дій в зоні АТО загинув один український військовий.

Про це на брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу, що минула в наслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув. Ще двоє наших бійців були поранені", - сказав він.

В коментарі УП в Міноборони уточнили, що військовий загинув внаслідок обстрілів в районі Авдіївки.   

За його словами, на Луганському напрямку було 9 обстрілів з боку бойовиків. На Донецькому напрямку зафіксовано 8 ворожих провокацій, на Маріупольскому – 8 обстрілів.   

Українська правда

Теми: АТО армія Донбас
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