За сутки погиб один военный, еще двое ранены – штаб

За прошедшие сутки, в результате боевых действий в зоне АТО погиб один украинский военный.

Об этом на брифинге в четверг сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб. Еще двое наших бойцов были ранены", - сказал он.

В комментарии УП в Минобороны уточнили, что военный погиб в результате обстрелов в районе Авдеевки.

По его словам, на Луганском направлении было 9 обстрелов со стороны боевиков. На Донецком направлении зафиксировано 8 вражеских провокаций, на Мариупольском - 8 обстрелов.

Украинская правда