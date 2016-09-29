Луценко не перепризначив сина нардепа від "Відродження" в ГПУ

3796 переглядів
0
Четвер, 29 вересня 2016, 13:59

Генеральний прокурор Юрій Луценко не перепризначив сина депутата Верховної Ради від групи "Відродження" Олександра Біловола Дмитра начальником управління Генпрокуратури.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело в Генпрокуратурі.

"Син нардепа від "Відродження" втратив свої позиції і не був перепризначений на свою посаду. Сьогодні його місце зайняла інша людина – Вадим Лашук. Він став заступником начальника департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності – начальником управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України. Відповідний наказ підписано 28 вересня", – сказав він.

Співрозмовник агентства вважає відповідне рішення Луценка результатом поглиблення конфлікту між парламентською коаліцією і групою "Відродження".

Крім того, на його думку, відповідне кадрове рішення – особиста поразка першого заступника генерального прокурора Дмитра Сторожука, який лобіював на відповідну посаду сина Біловола і не зміг отримати позитивний результат.

Як відомо, раніше Луценко заявив, що відмовив керівнику групи "Відродження" Віталію Хомутинніку у проханні звільнити з в'язниці екс-заступника глави "Нафтогазу" Олександра Кацубу, чий батько Володимир є депутатом Ради від "Відродження".

Теми: Луценко Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Добкін божиться, що не тікатиме з країни 29 вересня 2016, 12:21
На Кіпрі заперечили слова Грановського, що він влаштував зустріч з Луценком 29 вересня 2016, 10:37
Луценко хоче сам вирішувати, які справи віддавати НАБУ 28 вересня 2016, 17:01
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Після 2 годин голосування Рада відправила у відставку ще 9 суддів
ГПУ розслідує, як детективи НАБУ обшукували адвокатів Онищенка
У Кремлі не побачили доказів у доповіді за MH17
За добу загинув один військовий, ще двоє поранені – штаб
Усі новини
Історія

"Кропили ворога рясним вогнем". Слідами добровольців-усусусів

Трамп vs Клінтон

Соцмережі обговорюють дебати Клінтон і Трампа: гіфки, приколи, цитати та меми