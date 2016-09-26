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Хомутиннік просив Луценка випустити Кацубу з в'язниці

Понеділок, 26 вересня 2016, 12:15

Голова фракції "Відродження" в Раді Віталій Хомутиннік просив генпрокурора Юрія Луценка випустити з-під арешту екс-заступника голови "Нафтогазу" Олександра Кацубу.

Про це Луценко розповів кореспонденту УП в рамках проекту "Один день з...".

"Він мені каже, мовляв, ви ж розумієте, нам доведеться голосувати, а син нардепа у в'язниці. Я йому відповідаю: Віталік, ти повинен бути щасливий, що син, а не сам народний депутат", – сказав Луценко.

Ця розмова відбулася на тлі все частішої останнім часом підтримки групою "Відродження" рішень влади.

Також Луценко розповів, що до нього приходили "ходаки" від депутата з "Опозиційного блоку" Вадима Новинського, щодо якого Генпрокуратура скоро може подати до парламенту подання про зняття депутатської недоторканності.

"У мене з будь-якого приводу ходаки. А толку? 2005 рік багато чому мене навчив. Тоді я часто брав лайно на себе, але тепер не буду цього робити. Проблема лише в тому, що вони в це не вірять. Все ще думають, що це гра і можна домовлятися. Але не зі мною. Рано чи пізно зі своїми 98% впізнаваності мені нести відповідальність перед людьми на вулиці, – сказав він.

Як відомо, 17 червня слідчі ГПУ затримали, а 18 червня суд арештував на два місяці молодшого брата із сумнозвісного клану Кацуб Олександра.

У середині серпня суд продовжив його арешт ще на два місяці.

Як сказано у статті "Української правди" Кацуба , будучи главою "Чорноморнафтогазу", підписував документи на закупівлю скандальних "вишок Бойка". Правда, затримали його не в цій справі, а в розслідуванні "бензинової" справи Курченка.

За версією слідства, Кацуба-молодший після свого переходу із "Чорноморнафтогазу" на посаду заступника глави "Нафтогазу" допоміг компанії Курченка "Газ України 2020" вкрасти у державного холдингу бензину на 500 мільйонів гривень.

Українська правда

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Теми: ЛуценкоХомутиннік
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