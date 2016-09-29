Корчак розповіла, що ПРООН підвела з допрацюванням e-декларування

У Національної агенції з питань запобігання корупції виникли складності взаємодії з Програмою розвитку ООН при передачі документації щодо системи електронного декларування

Про це розповіла голова НАЗК Наталія Корчак в інтерв'ю Ліга.net

За її словами, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації не змогла вчасно сертифікувати систему e-декларування за браком часу, та й "не все, що передала "Міранда" (розробник системи електронного декларування – ред.) відповідало вимогам Держспецзв'язку".

"І замість того, щоб оперативно усунути зауваження, "Міранда" почала піаритися й розповідати пресі, який якісний програмний продукт вона зробила. Держспецзв'язок, як державна служба, погодився провести експертизу в найкоротший термін, але провести її можна лише за наявності всієї документації. А документацію нам передали вже після того, як ми підписали акт прийому-передачі перших трьох модулів системи й стали її власниками", – сказала Корчак.

"Ми раніше уникали публічно говорити, з якими складнощами нам передавалася ця документація від "Міранди" й ПРООН. Поки ми не підписали акт, ми не могли отримати документацію системи для передачі її на експертизу в Держспецзв'язок. Компанія "Міранда" – добре, вони підрядники, яким ПРООН заплатив за розробку. А в ПРООН говорили: "ми для вас це зробили", – заявила вона.

"Виникає питання: а хіба ми їх просили? Саме ми, НАЗК. Ні, не просили. Були міжурядові угоди, хтось колись затвердив технічне завдання, провів тендер, зробив "Міранду" виконавцем. Усе це було задовго до того, як було створено НАЗК", – додала вона.

Корчак наголосила, що для того, щоб прийняти систему, потрібно було оцінити її з погляду якості, а для цього потрібен був доступ до документації.

"І ось тут виявився камінь спотикання. Ще до того, як ми почали самі передавати документацію в Держспецзв'язок, у нас були дуже складні переговори про надання нам документів у повному обсязі", – розповіла голова НАЗК.

Вона зазначила, що зараз система працює, просто декларантам часом не вистачає навичок роботи з нею і, зокрема, з електронними ключами.

"Є телефони гарячої лінії, і на них ми отримуємо багато запитів. Щоправда, системно закрити цей напрямок ми ще не можемо, колл-центру в нас поки немає. Крім того, ми готуємося проводити тренінги, а розробники пишуть методичні матеріали. Усе це ми намагаємося зробити власними силами", – сказала Корчак.

"На певному етапі нам допомагав ПРООН, але після проблем із отриманням сертифіката Держспецзв'язку, передачі туди документації для доопрацювання й перенесення строків запуску системи відносини з ПРООН у тому, що стосується доопрацювання системи, припинилися. Зрив графіка тренінгів на місцях я теж залишу на совісті їхніх експертів", – заявила вона.

Корчак повідомила, що доопрацюванням системи е-декларування займаються співробітники відділів захисту інформації й держреєстрів спільно з фахівцями департаменту фінансового контролю й моніторингу способу життя.

"Вони тісно співпрацюють із представниками Держспецзв'язку, які допрацьовували систему після того, як ми забрали її в ПРООН. Системним адміністратором комплексу е-декларування сьогодні є НАЗК", – додала вона.

Олена Рощенко, УП