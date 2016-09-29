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Корчак рассказала, что ПРООН подвела с доработкой e-декларирования

Четверг, 29 сентября 2016, 14:34

У Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции возникли сложности взаимодействия с Программой развития ООН при передаче документации по системе электронного декларирования

Об этом рассказала глава НАПК Наталья Корчак в интервью Лига.net.

По ее словам, Госспецсвязь не смогла вовремя сертифицировать систему e-деклалирвания из-за недостатка времени, да и "не все, что передала "Миранда" (компания-разработчик системы электронного декларирования – ред.) соответствовало требованиям Госспецсвязи".

"И вместо того, чтобы оперативно устранить замечания, "Миранда" начала пиариться и рассказывать прессе, какой качественный программный продукт она сделала. Госспецсвязь, как государственная служба, согласилась провести экспертизу в кратчайшие сроки, но провести ее можно только при наличии всей документации. А документацию нам передали уже после того, как мы подписали акт приемки-передачи первых трех модулей системы и стали ее собственниками", – сказала Корчак.

"Мы раньше избегали публично говорить, с какими сложностями нам передавалась эта документация от "Миранды" и ПРООН. Пока мы не подписали акт, мы не могли получить документацию системы для передачи ее на экспертизу в Госспецсвязь. Компания "Миранда" – ладно, они подрядчики, которым ПРООН заплатил за разработку. А в ПРООН говорили: "мы для вас это сделали", – заявила она.

"Возникает вопрос: а разве мы их просили? Именно мы, НАПК. Нет, не просили. Были межправительственные соглашения, кто-то когда-то утвердил техническое задание, провел тендер, сделал "Миранду" исполнителем. Все это было задолго до того, как было создано НАПК", – добавила она.

Корчак подчеркнула, что для того, чтобы принять систему, нужно было оценить ее с точки зрения качества, а для этого нужен был доступ к документации.

"И вот тут-то обнаружился камень преткновения. Еще до того, как мы начали сами передавать документацию в Госспецсвязь, у нас были очень сложные переговоры по предоставлению нам документов в полном объеме", – рассказала глава НАПК.

Она отметила, что сейчас система работает, хотя декларантам порой не хватает навыков работы с ней и, в частности, с электронными ключами.

"Есть телефоны горячей линии, и на них мы получаем много запросов. Правда, системно закрыть это направление мы еще не можем, колл-центра у нас пока нет. Кроме того, мы готовимся проводить тренинги, а разработчики пишут методические материалы. Все это мы пытаемся сделать собственными силами", – сказала Корчак.

"На определенном этапе нам помогал ПРООН, но после проблем с получением сертификата Госспецсвязи, передачи туда документации для доработки и переноса сроков запуска системы отношения с ПРООН в том, что касается доработки системы, прекратились. Срыв графика тренингов на местах я тоже оставлю на совести их экспертов", – заявила она.

Корчак сообщила, что доработкой системы е-декларирования занимаются сотрудники отделов защиты информации и госреестров совместно со специалистами департамента финансового контроля и мониторинга способа жизни.

"Они тесно сотрудничают с представителями Госспецсвязи, которые дорабатывали систему после того, как мы забрали ее у ПРООН. Системным администратором комплекса е-декларирования сегодня является НАПК", – добавила она.

Алена Рощенко, УП

Темы: декларацииНАПК
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