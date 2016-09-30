Юрист: Сім'ї загиблих в катастрофі MH17 подали 4 позови проти України

З боку родичів загиблих в літаку рейсу MH17 подані вже десятки позовів до судів, і чотири з них - проти України.

Про це в ефірі телеканалу "1 + 1" повідомила юрист-кримінолог Ганна Маляр, передає "УНІАН".

За її інформацією, всього подано 33 позови. 18 з них - проти екс-ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна, багато позовів подано проти "Малайзійських авіаліній" і виробника "Боїнгів", чотири позови - проти України.

"Така юридична різноманітність говорить про те, що буде надзвичайно складно визначити когось одного винного. У цій трагедії є прямий винуватець - безпосередньо особа, яка націлилася, і та, яка віддавало команди, а також є і непрямі винуватці. І на жаль, Україна в цьому списку", - сказала Маляр.

При цьому юрист зазначила, що в позовах проти України не останню роль відіграє Росія. Так, перший позов був поданий громадянкою Німеччини, але росіянка за національністю, яка свого часу емігрувала з РФ.

Адвокатом по чотирьох справах проти України виступає німецький юрист Ельмар Гімулла, який кілька років був радником російського уряду. Він наполягає на тому, що Україна була відповідальна за свій повітряний простір на період, коли був збитий МН17, тому повинна відповідати.

Як повідомлялолся, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Слідчі збирають інформацію про двох фігурантів справи і називають їхні імена.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії.