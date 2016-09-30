Українців з ID-паспортами не пускають в Білорусь

Українці, які користуються новими біометричними паспортами у вигляді ID-картки замість старих "книжкових" паспортів, не можуть перетнути кордон з Білоруссю чи повернутися назад в Україну.

Про це повідомляє білоруське видання "Вечірній Брест" з посиланням на начальника відділення прикордонного контролю "Мокрани" Сергія Бишика.

Видання нагадує, що такі паспорти введені в Україні з січня 2016 року, однак міждержавну угоду між Києвом і Мінськом про визнання їх для перетину кордону до сих пір не укладено.

"Колишній паперовий паспорт-книжка, будучи внутрішнім документом, який дозволяє його власникові на підставі двосторонньої угоди про безвізовий режим між урядами Білорусі та України спокійно їздити туди-сюди. Між тим, згідно з угодою між двома державами, внутрішній український паспорт нового зразка не може розглядатися як документ для пропуску через кордон Республіки Білорусь", – пише видання.

"Коли мова йде про в'їзд в нашу країну, то порядок простий. Ми пояснюємо, що за новим паспортом перетнути державний кордон не можна. Для цього потрібен або закордонний або внутрішній паспорт старого зразка. Найчастіше буває, що у людини, яка надала ID-карту, є і необхідні документи. Якщо ж їх немає, на жаль, доводиться розгортати людини додому", – розповів Бишик.

Проблеми в українців виникають і при виїзді з Білорусі до себе додому, якщо виявляється, що, окрім карти, у громадянина України немає жодних документів. В такому випадку людину з супроводом направляють в українське консульство в Брест для отримання посвідчення на право повернення на батьківщину.

Видання зазначає, що така ситуація є адміністративним правопорушенням, проте пасажирів в перший раз не штрафують, а лише попереджають.

У свою чергу прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мирончик заявив виданню, що Україна досі не ініціювала процедуру визнання даних нового паспорта в якості дійсного документа для перетину білоруського кордону.

Українська правда