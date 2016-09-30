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Украинцев с ID-паспортами не пускают в Беларусь

Пятница, 30 сентября 2016, 10:53

Украинцы, которые пользуются новыми биометрическими паспортами в виде ID-карточки вместо старых "книжных" паспортов, не могут пересечь границу с Беларусью либо вернуться назад в Украину.

Об этом сообщает белорусское издание "Вечерний Брест" со ссылкой на начальника отделения пограничного контроля "Мокраны" Сергея Бышика.

Издание напоминает, что такие паспорта введены в Украине с января 2016 года, однако межгосударственное соглашение между Киевом и Минском о признании их для пересечения границы до сих пор не заключено.

"Прежний бумажный паспорт-книжка, являясь внутренним документом, позволяет его владельцу на основании двустороннего соглашения о безвизовом режиме между правительствами Беларуси и Украины спокойно ездить туда-сюда. Между тем, согласно все тому же соглашению между двумя государствами, внутренний украинский паспорт нового образца не может рассматриваться как документ для пропуска через границу Республики Беларусь", – пишет издание.

"Когда речь идет о въезде в нашу страну, то порядок простой. Мы объясняем, что по новому паспорту пересечь государственную границу нельзя. Для этого нужен либо заграничный, либо внутренний паспорт старого образца. Чаще всего бывает, что у человека, предъявившего ID-карту, имеются и необходимые документы. Если же их нет, увы, приходится разворачивать человека домой", – рассказал Бышик.

Проблемы у украинцев возникают и при выезде из Беларуси к себе домой, если обнаруживается, что, кроме карты, у гражданина Украины нет никаких документов. В таком случае человека с сопровождением направляют в украинское консульство в Брест для получения удостоверения на право возвращения на родину.

Издание отмечает, что такая ситуация является административным правонарушением, однако пассажиров в первый раз не штрафуют, а лишь предупреждают.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик заявил изданию, что Украина до сих пор не инициировала процедуру о признании данных нового паспорта в качестве действительного документа для пересечения белорусской границы.

Украинская правда

Темы: Беларусьграницапаспорт
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