ОБСЄ: українська сторона не дала гарантій на блокпосту в Золотому
Спеціальна моніторингова місія заявляє, що не отримала гарантій безпеки на підконтрольному українській владі блокпості в районі пілотної зони безпеки: населеному пункті Золоте на Луганщині.
Про це повідомляється у п'ятницю в Твіттері місії.
"Жодних гарантій безпеки на підконтрольному уряду блокпості біля Золотого – дорога замінована. СММ може/готова спостерігати, але їй перешкоджають", – йдеться в повідомленні.
Експерти заявляють, що "можуть і готові спостерігати за режимом припинення вогню в зоні безпеки, але їм перешкоджають".
Крім того, роботі місії перешкоджають міни ЗСУ і "ЛНР" біля мосту в місті Щастя.
Спостерігачі наголошують, що це – "порушення мандата СММ і мінських угод".
Українська правда