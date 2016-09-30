ОБСЄ: українська сторона не дала гарантій на блокпосту в Золотому

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П'ятниця, 30 вересня 2016, 12:13

Спеціальна моніторингова місія заявляє, що не отримала гарантій безпеки на підконтрольному українській владі блокпості в районі пілотної зони безпеки: населеному пункті Золоте на Луганщині.

Про це повідомляється у п'ятницю в Твіттері місії.

"Жодних гарантій безпеки на підконтрольному уряду блокпості біля Золотого – дорога замінована. СММ може/готова спостерігати, але їй перешкоджають", – йдеться в повідомленні.

Експерти заявляють, що "можуть і готові спостерігати за режимом припинення вогню в зоні безпеки, але їм перешкоджають".

Крім того, роботі місії перешкоджають міни ЗСУ і "ЛНР" біля мосту в місті Щастя.

Спостерігачі наголошують, що це – "порушення мандата СММ і мінських угод".

Українська правда

Теми: АТО ОБСЄ тероризм
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