Учасник "Євробачення" від України стане відомий у лютому

Ім'я учасника "Євробачення 2017" від України стане відомо в лютому.

Про це повідомив генеральний директор Національний телекомпанії України Зураб Аласанія в інтерв'ю DT.UA.

"Національний відбір до "Євробачення 2017" вже стартував. По фінансам — НТКУ платить за ліцензію, СТБ бере на себе забезпечення національного відбору. В ефір відбір вийде в лютому, тоді і стане відомо ім'я учасника "Євробачення 2017" від України", - підкреслив він.

За словами Аласанії, трансляція "Євробачення 2017" буде повністю здійснюватися НТКУ, канал ж СТБ, з яким у телекомпанії укладено договір, займеться забезпеченням Національного відбору.

Українська правда