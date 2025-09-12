Ірландія заявила, що не поїде на "Євробачення-2026", якщо до конкурсу допустять Ізраїль
Ірландський суспільний мовник RTÉ заявив, що країна не прийме участь в ювілейному, 70-му музичному конкурсі "Євробачення" у Відні, якщо на конкурсі буде присутній Ізраїль.
Джерело: RTÉ
Дослівно: "Позиція RTÉ полягає в тому, що Ірландія не братиме участі в Євробаченні 2026 року, якщо участь Ізраїлю продовжиться, і остаточне рішення щодо участі Ірландії буде прийнято після того, як буде прийнято рішення EBU.
RTÉ вважає, що участь Ірландії була б недобросовісною з огляду на жахливі втрати життів у Газі, що тривають.
RTÉ також глибоко стурбована цілеспрямованими вбивствами журналістів у Газі, відмовою міжнародним журналістам у доступі на цю територію, а також важким становищем заручників, що залишилися".
Деталі: Ірландський мовник повідомив, що на генасамблеї Європейської мовної спілки (EBU) у липні низка членів EBU висловили занепокоєння щодо участі Ізраїлю в конкурсі.
EBU після цієї зустрічі продовжив країнам можливість відмовитися від участі в конкурсі без штрафних санкцій до грудня.
Нагадаємо:
- Ізраїль заявив, що закриває своє посольство в Дубліні через "крайню антиізраїльську політику" ірландського уряду, включаючи визнання палестинської держави і підтримку міжнародних правових дій проти війни в Газі.
- Іспанія, Ірландія та Норвегія 28 травня 2024 року офіційно визнали державність Палестини.