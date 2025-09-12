Усі розділи
Ірландія заявила, що не поїде на "Євробачення-2026", якщо до конкурсу допустять Ізраїль

Альона Мазуренко П'ятниця, 12 вересня 2025, 04:46
Ірландія заявила, що не поїде на Євробачення-2026, якщо до конкурсу допустять Ізраїль
фото: pixabay

Ірландський суспільний мовник RTÉ заявив, що країна не прийме участь в ювілейному, 70-му музичному конкурсі "Євробачення" у Відні, якщо на конкурсі буде присутній Ізраїль.

Джерело: RTÉ

Дослівно: "Позиція RTÉ полягає в тому, що Ірландія не братиме участі в Євробаченні 2026 року, якщо участь Ізраїлю продовжиться, і остаточне рішення щодо участі Ірландії буде прийнято після того, як буде прийнято рішення EBU.

RTÉ вважає, що участь Ірландії була б недобросовісною з огляду на жахливі втрати життів у Газі, що тривають.

RTÉ також глибоко стурбована цілеспрямованими вбивствами журналістів у Газі, відмовою міжнародним журналістам у доступі на цю територію, а також важким становищем заручників, що залишилися".

Деталі: Ірландський мовник повідомив, що на генасамблеї Європейської мовної спілки (EBU) у липні низка членів EBU висловили занепокоєння щодо участі Ізраїлю в конкурсі.

EBU після цієї зустрічі продовжив країнам можливість відмовитися від участі в конкурсі без штрафних санкцій до грудня.

Нагадаємо: 

  • Ізраїль заявив, що закриває своє посольство в Дубліні через "крайню антиізраїльську політику" ірландського уряду, включаючи визнання палестинської держави і підтримку міжнародних правових дій проти війни в Газі.
  • Іспанія, Ірландія та Норвегія 28 травня 2024 року офіційно визнали державність Палестини.

ЄвробаченняІрландіяІзраїльСектор Гази
