Ірландія заявила, що не поїде на "Євробачення-2026", якщо до конкурсу допустять Ізраїль

Ірландський суспільний мовник RTÉ заявив, що країна не прийме участь в ювілейному, 70-му музичному конкурсі "Євробачення" у Відні, якщо на конкурсі буде присутній Ізраїль.

Джерело: RTÉ

Дослівно: "Позиція RTÉ полягає в тому, що Ірландія не братиме участі в Євробаченні 2026 року, якщо участь Ізраїлю продовжиться, і остаточне рішення щодо участі Ірландії буде прийнято після того, як буде прийнято рішення EBU.

RTÉ вважає, що участь Ірландії була б недобросовісною з огляду на жахливі втрати життів у Газі, що тривають.

RTÉ також глибоко стурбована цілеспрямованими вбивствами журналістів у Газі, відмовою міжнародним журналістам у доступі на цю територію, а також важким становищем заручників, що залишилися".

Деталі: Ірландський мовник повідомив, що на генасамблеї Європейської мовної спілки (EBU) у липні низка членів EBU висловили занепокоєння щодо участі Ізраїлю в конкурсі.

EBU після цієї зустрічі продовжив країнам можливість відмовитися від участі в конкурсі без штрафних санкцій до грудня.

