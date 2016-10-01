"Нев'їзний" в Україну Міхалков поїхав на фестиваль до Криму

В окупованому Криму проходить перший Ялтинський міжнародний кінофестиваль "Євразійський міст", на якому присутній режисер Микита Міхалков.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що фестиваль триватиме до 5 жовтня.

Він подякував Міхалкову "за колосальний внесок в справу кіноіндустрії на території Республіки Крим".

Фото з Facebook Аксьонова

"Завдяки нашій спільній роботі з'являється тверда впевненість у тому, що процес відновлення легендарної Ялтинської кіностудії буде успішно завершений", - зазначив Аксьонов.

Як відомо, 31 серпня 2015 року СБУ заборонила в'їзд в Україну16 громадянам Російської Федерації - журналістам та діячам культури, серед яких Міхалков.

Українська правда