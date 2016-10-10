Трамп вибачився за свої висловлювання на адресу жінок

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на початку дебатів вибачився за свої слова на адресу жінок, які він говорив на записі 2005 року.

"Я не пишаюся цим, я прошу вибачення", - заявив він.

При цьому Трамп згадав секс-скандали, які розгорталися навколо Білла Клінтона.

"Подивіться на Білла Клінтона. Мої слова - це були слова. А він з жінками це робив", - сказав республіканець.

У свою чергу кандидат в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон звинуватила Трампа в ображанні жінок та заявила, що він не може бути главою держави.

"Під час нинішньої передвиборної кампанії ми бачили і чули, як він ображає жінок, як нападає на них. Це те, що Дональд Трамп представляє з себе", - заявила вона.

Клінтон також зазначила, що Трамп раніше "націлював свої атаки" на мігрантів, мусульман, латиноамериканців та інших.

Нагадаємо, за півтори години до дебатів Дональд Трамп зустрівся з чотирма жінками, які раніше звинувачували Білла Клінтона в насильстві і сексуальних домаганнях.