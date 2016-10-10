Трамп извинился за свои высказывания в адрес женщин

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в начале дебатов извинился за свои слова в адрес женщин, которые он говорил на записи 2005 года.

"Я не горжусь этим, я прошу прощения", - заявил он.

При этом Трамп упомянул секс-скандалы, которые разворачивались вокруг Билла Клинтона.

"Посмотрите на Билла Клинтона. Мои слова – это были слова. А он с женщинами это делал", - сказал республиканец.

В свою очередь кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон обвинила Трампа в оскорблении женщин и заявила, что он не может быть главой государства.

"Во время нынешней предвыборной кампании мы видели и слышали, как он обижает женщин, как нападает на них. Это то, что Дональд Трамп представляет из себя", - заявила она.

Клинтон также отметила, что Трамп ранее "нацеливал свои атаки" на мигрантов, мусульман, латиноамериканцев и других.

Напомним, за полтора часа до дебатов Дональд Трамп встретился с четырьмя женщинами, которые ранее обвиняли Билла Клинтона в насилии и сексуальных домогательствах.