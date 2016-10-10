Події в Сирії показують банкрутство Радбезу ООН – генсек РЄ

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Понеділок, 10 жовтня 2016, 16:42

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що ключовий орган ООН не виконує свої повноваження, тим самим підштовхуючи конфлікти в світі до продовження.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

"Те, що відбулося в Алеппо, означає банкрутство Радбезу ООН", - заявив Ягланд.

Генсек Ради Європи у своїй відповіді кілька наголосив на такій позиції.

"Вони (РБ ООН) попросили собі ці повноваження (під час створення організації) і ці повноваження були їм надані, але вони їх не використовують", - заявив він.

Ягланд наголосив, що Рада Європи не має статутних повноважень для впливу на таку ситуацію. Водночас, він наголосив на неприпустимості військових дій, які призводять до страждань мирного населення, згадавши "Бомбардування, що розпочалося в Лівії, і продовжилося в Сирії".

Як повідомлялося, раніше Росія заблокувала схвалення чергової резолюції Ради безпеки ООН щодо Сирії, запропонованої Францією.

Європейська правда

Теми: Сирія ООН Росія
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