События в Сирии показывают банкротство Совбеза ООН - генсек СЕ

00
0
Понедельник, 10 октября 2016, 16:42

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что ключевой орган ООН не выполняет свои полномочия, тем самым подталкивая конфликты в мире к продолжению.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

"То, что произошло в Алеппо, означает банкротство Совбеза ООН", - заявил Ягланд.

Генсек Совета Европы в своем ответе несколько раз акцентировал на такой позиции.

"Они (СБ ООН) попросили себе эти полномочия (при создании организации) и эти полномочия были им предоставлены, но они их не используют", - заявил он.

Ягланд подчеркнул, что у Совета Европы нет уставных полномочий для влияния на такую ситуацию. Вместе с тем, он подчеркнул недопустимость военных действий, которые приводят к страданиям мирного населения, вспомнив "бомбардировки, которые начались в Ливии и продолжились в Сирии".

Как сообщалось, ранее Россия заблокировала принятие очередной резолюции Совета безопасности ООН по Сирии, предложенной Францией.

Эвропейская правда

Темы: Сирия ООН Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Франция хочет расследования военных преступлений РФ в Сирии 10 октября 2016, 12:58
Лидеры "нормандской четверки" могут встретиться 19 октября 10 октября 2016, 12:41
Клинтон обвинила РФ в военных преступлениях в Сирии 10 октября 2016, 05:37
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Посол ЕС: Сущенко должен быть освобожден
Геращенко: общение президента ПАСЕ с "фашистами" РФ не прошло даром
В МВД сказали, по чьей просьбе и почему сняли Злочевского с розыска
Под конец недели снег выпадет и в Киеве
Все новости
Кино

Одесская киностудия выложила на YouTube более 400 своих фильмов

#антирекорд

Продовження мораторію на продаж землі: реакція соцмереж