Бойовики 16 разів обстріляли сили АТО

10 жовтня, станом на вечір в районах АТО зафіксовано 16 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Вказується, що 11 випадків порушення режиму припинення вогню зафіксовано на Маріупольському напрямку та 5 – на Луганському.

"Бойовики відкривали вогонь по позиціях сил АТО в районах Мар’їнки, Новозванівки, Новоолександрівки, Гнутового, Павлопіля та Широкиного, при цьому застосовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, гранатомети та БМП", - сказано у повідомленні.

"Також, окрім стрілецької зброї ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм. Це сталося поблизу Водяного, Широкіного та населеного пункту Талаківка", - зазначили в штабі.

На Донецькому напрямку протягом дня було спокійно.

Українська правда