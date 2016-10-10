Боевики 16 раз обстреляли силы АТО

10 октября, по состоянию на вечер в районах АТО зафиксировано 16 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Указывается, что 11 случаев нарушения режима прекращения огня зафиксировано на Мариупольском направлении и 5 - на Луганском.

"Боевики открывали огонь по позициям сил АТО в районах Марьинки, Новозвановки, Новоалександровки, Гнутово, Павлополя и Широкино, при этом применяли стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и БМП", - сказано в сообщении.

"Также, кроме стрелкового оружия противник вел огонь из минометов калибра 82 и 120 мм. Это произошло вблизи Водяного, Широкино и населенного пункта Талаковка", - отметили в штабе.

На Донецком направлении в течение дня было спокойно.

Украинская правда