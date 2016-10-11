НАБУ вивчить кожного претендента на суддю Верховного суду

НАБУ вивчить майновий стан кандидатів на посаду судді Верховного суду України, щоб в оновлену судову владу не потрапили люди з корупційними ризиками.

Про це розповів директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що в жовтні починається конкурс з формування нового Верховного суду, що стане наступним кроком у судовій реформі.

"Ми як правоохоронний орган, який має також і аналітичну функцію, збираємося брати активну участь в цьому процесі. У нас підписаний Меморандум з Вищої кваліфкомісією суддів, і ми будемо використовувати свої можливості для того, щоб максимально вивчити кандидатів і не допустити проникнення в нову судову владу людей з корупційними ризиками", - сказав він.

Відповідаючи на питання про те, в якому форматі братиме участь НАБУ у формуванні нового складу Верховного суду, Ситник пояснив, що Бюро формуватиме досьє на кандидатів і передавати до Вищої кваліфкомісії суддів.

"Ми покажемо, як дослідили майновий стан того чи іншого кандидата, чи може цей кандидат пояснити походження свого майна", - підкреслив директор Бюро.

За його словами, такі ж досьє можуть передавати і громадські активісти, які проводять свої розслідування.

"Я думаю, що спільними зусиллями ми дамо той результат, якого очікує від нас суспільство, і ми очікуємо як правоохоронці", - підсумував директор НАБУ.