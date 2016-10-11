Російські прикордонники в Криму затримали українця за книгу

Російські прикордонники заявляють про затримання на пункті пропуску "Джанкой" в Криму 34-річного громадянина України.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прикордонне управління ФСБ РФ по республіці.

У ФСБ заявляють, що у затриманого українця виявили екстремістську літературу.

"Серед речей 34-річного чоловіка (який їхав в якості пасажира легкого автомобіля Fiat) виявлена книга, що являє собою збірник лекцій екстремістського змісту", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у пасажира знайшли видання 2011 року, що відноситься до списку літератури, забороненої на території Російської Федерації.

"На даний час за цим фактом правоохоронними органами проводиться розслідування", - додали в прикордонному управлінні.

У повідомленні не конкретизується, про яку саме літературу йдеться.