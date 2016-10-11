Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские пограничники в Крыму задержали украинца за книгу

Вторник, 11 октября 2016, 09:47
Российские пограничники в Крыму задержали украинца за книгу
РИА Новости. Александр Полегенько

Российские пограничники заявляют о задержании на пункте пропуска "Джанкой" в Крыму 34-летнего гражданина Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ РФ по республике.

В ФСБ заявляют, что у задержанного украинца обнаружили экстремистскую литературу.

"Среди вещей 34-летнего мужчины (который ехал в качестве пассажира легкого автомобиля Fiat) обнаружена книга, представляющая из себя сборник лекций экстремистского содержания", - говорится в сообщении.

Кроме того, у пассажира нашли издание 2011 года, относящееся к списку литературы, запрещенной на территории Российской Федерации.

"В настоящее время по данному факту правоохранительными органами проводится разбирательство", - добавили в пограничном управлении.

В сообщении не указывается, о какой именно литературе идет речь.

Темы: КрымРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
Крым
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
Последние новости
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
Все новости...
Реклама: