Российские пограничники в Крыму задержали украинца за книгу
Российские пограничники заявляют о задержании на пункте пропуска "Джанкой" в Крыму 34-летнего гражданина Украины.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ РФ по республике.
В ФСБ заявляют, что у задержанного украинца обнаружили экстремистскую литературу.
"Среди вещей 34-летнего мужчины (который ехал в качестве пассажира легкого автомобиля Fiat) обнаружена книга, представляющая из себя сборник лекций экстремистского содержания", - говорится в сообщении.
Кроме того, у пассажира нашли издание 2011 года, относящееся к списку литературы, запрещенной на территории Российской Федерации.
"В настоящее время по данному факту правоохранительными органами проводится разбирательство", - добавили в пограничном управлении.
В сообщении не указывается, о какой именно литературе идет речь.