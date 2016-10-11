Российские пограничники в Крыму задержали украинца за книгу

Российские пограничники заявляют о задержании на пункте пропуска "Джанкой" в Крыму 34-летнего гражданина Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ РФ по республике.

В ФСБ заявляют, что у задержанного украинца обнаружили экстремистскую литературу.

"Среди вещей 34-летнего мужчины (который ехал в качестве пассажира легкого автомобиля Fiat) обнаружена книга, представляющая из себя сборник лекций экстремистского содержания", - говорится в сообщении.

Кроме того, у пассажира нашли издание 2011 года, относящееся к списку литературы, запрещенной на территории Российской Федерации.

"В настоящее время по данному факту правоохранительными органами проводится разбирательство", - добавили в пограничном управлении.

В сообщении не указывается, о какой именно литературе идет речь.