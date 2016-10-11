Розвідка: розведення триває, але обстріли не вщухають

306 переглядів
1
Вівторок, 11 жовтня 2016, 14:07

На окупованій території Донбасу на трьох ділянках лінії розмежування триває процес розведення сил.

Про це повідомляє Головне розвідуправління Міноборони.

Згідно із повідомленням, біля Станиці Луганської – розпочалось часткове відведення підрозділів 11 стрілецького батальйону 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ з передових позицій у районі мосту через р.Сіверський Донець; у Золотому і Петрівському – продовжується розмінування місцевості.

Контроль обстановки у районах відведення здійснюють безпілотні літальні апарати та групи спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Противник продовжує порушувати режим припинення вогню. На окремих напрямках здійснювались обстріли зі стрілецької зброї, комплексів протитанкових керованих ракет, БТР, БМП, 82-мм, 120-мм і 152-мм артилерійських систем.

Як відомо, для розведення сил ЗСУ та ОРДЛО на трьох ділянках кордону сторони мають щонайменше 7 днів дотримуватися тиші.

Раніше Збройні Сили України заявляли, що перенесли терміни відведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської через обстріли з боку бойовиків.

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції 2 військових ЗСУ унаслідок боїв загинули, 8 отримали поранення та 3 – контузію.

21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Українська правда

Теми: Донбас розвідка
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Олланд нагадав про необхідність виборів на Донбасі 11 жовтня 2016, 14:00
Місія ОБСЄ вимагає розмінування довкола Станиці Луганської 11 жовтня 2016, 11:50
Нацгвардія затримала бойовика, який прикривався жінкою з дитиною 11 жовтня 2016, 10:57
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.132.26.---kerubino11.10.2016 14:33
Розведення триває під обстріли сепарів ,цікаво буде подивитись на діі наших високопосадовців ,коли террористи займуть територіі ,які покинули Украінські війська .
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Олланд про Донбас: Спершу вибори, потім – контроль за кордоном
Порошенко: підприємці недостатньо підняли зарплату працівникам
Олланд про візит Путіна: Я не мав наміру його супроводжувати
Порошенко: поки не планую оголошувати 7-му хвилю мобілізації
Усі новини
Нобель-2016

Нобелівську премію з економіки дали за теорію контрактів

Фото

Двоє грузинських художників повертають життя осінньому листю