За добу в зоні АТО 2 бійці загинули, 11 постраждали – штаб

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 2 військових загинули, 8 отримали поранення та 3 – контузію.

Про це на традиційному брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, 8 зазнали поранень і троє отримали контузію", – сказав полковник.

За словами полковника, таких втрат сили АТО зазнали в Новозванівці, та – головним чином – у Широкиному, де ситуація є найбільш складною. За добу ворог випустив близько 200 мін.

Загалом на маріупольскому напрямку найбільш "гаряче": противник перекинув на свої рубежі додаткові сили, зокрема бронетехніку, міномети та гармати і перейшов до масованого їх застосування.

Для коригування своїх надпотужних обстрілів українських позицій з важкого озброєння противник застосовував БПЛА. 10 жовтня на луганському та маріупольському напрямках противник організував 3 розвідувальні польоти своїх безпілотників.

"На всіх оборонних рубежах, де вчора було неспокійно, наші війська відкривали вогонь у відповідь", – зазначив Лисенко.

Українська правда