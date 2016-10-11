Олланд про Донбас: Спершу вибори, потім – контроль за кордоном

5463 перегляди
6
Вівторок, 11 жовтня 2016, 14:34

Президент Франції Франсуа Олланд попередив про можливість перетворення конфлікту на Донбасі на "заморожений конфлікт" в разі невиконання Мінська.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Олланд наголосив, що виконання Мінських домовленостей, на його думку, є єдиним шляхом для виходу з конфлікту. Серед іншого він наголосив, що вважає пріоритетнішим питанням проведення місцевих виборів, а не повернення Києву контролю за українсько-російським кордоном.

"Вже після виборів Україна має отримати контроль за кордоном", - заявив він, посилаючись на те, що саме такий порядок передбачений "Мінськом".

Олланд водночас наголосив, що не йдеться про проведення виборів за будь-яку ціну – цьому мають передувати дії інших сторін, "в тому числі бойовиків, на яких має вплив Росія".

"В першу чергу припинення вогню, відведення зброї, роззброєння, але після цього – вибори", - додав Олланд.

Коментуючи запитання про те, чи можливе перетворення Донбасу на зону "замороженого конфлікту",  президент Франції зауважив, що ця перспектива є реальною.

"Треба повністю впровадити Мінськ, інакше ми матимемо ще один "заморожений конфлікт". І це буде не перший "заморожений конфлікт" у світі", - додав він.

Як відомо, Україна наполягає на тому, що політична частина мінських домовленостей, зокрема проведення виборів, може буьт тільки після того, як буде перекритий кордон з РФ, а також будуть виведені всі російські формування з території Донбасу.

Протилежну позицію відстоюють РФ і бойовики.

Теми: Донбас Франція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Розвідка: розведення триває, але обстріли не вщухають 11 жовтня 2016, 14:07
Олланд нагадав про необхідність виборів на Донбасі 11 жовтня 2016, 14:00
Місія ОБСЄ вимагає розмінування довкола Станиці Луганської 11 жовтня 2016, 11:50
powered by lun.ua
Коментарі — 6
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 85.223.209.---Taras Orel11.10.2016 15:29
Обов"язково проведемо вибори. Одразу після виборів президента Франції на території РФ
ВідповістиЗ цитатою
IP: 193.238.96.---westyura11.10.2016 15:17
От СУКААланд...
ВідповістиЗ цитатою
IP: 91.225.121.---DND11.10.2016 14:53
Європедри з глузду з їхали. Тобто, Україна сепаратистам влаштує легальні вибори, своїми руками забезпечить владу маріонеток для РФ, а далі..., а далі як карта ляже. Так може нафІг українцям такий пограбований РФ Донбас, якого євромасони повісять, як післявоєнний Крим) на шию дурненьким українцям.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 195.138.81.---Kotia11.10.2016 14:47
Ми всІ дружно бажаЄмо цьому мусью жабоЇду пІти NAKHWUJ
ВідповістиЗ цитатою
IP: 94.76.66.---samal11.10.2016 14:44
Ідіот,тобі мало Сирії??
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Олланд про Донбас: Спершу вибори, потім – контроль за кордоном
Порошенко: підприємці недостатньо підняли зарплату працівникам
Олланд про візит Путіна: Я не мав наміру його супроводжувати
Порошенко: поки не планую оголошувати 7-му хвилю мобілізації
Усі новини
Нобель-2016

Нобелівську премію з економіки дали за теорію контрактів

Фото

Двоє грузинських художників повертають життя осінньому листю