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Олланд про Донбас: Спершу вибори, потім – контроль за кордоном

Вівторок, 11 жовтня 2016, 14:34
Олланд про Донбас: Спершу вибори, потім – контроль за кордоном

Президент Франції Франсуа Олланд попередив про можливість перетворення конфлікту на Донбасі на "заморожений конфлікт" в разі невиконання Мінська.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Олланд наголосив, що виконання Мінських домовленостей, на його думку, є єдиним шляхом для виходу з конфлікту. Серед іншого він наголосив, що вважає пріоритетнішим питанням проведення місцевих виборів, а не повернення Києву контролю за українсько-російським кордоном.

"Вже після виборів Україна має отримати контроль за кордоном", - заявив він, посилаючись на те, що саме такий порядок передбачений "Мінськом".

Олланд водночас наголосив, що не йдеться про проведення виборів за будь-яку ціну – цьому мають передувати дії інших сторін, "в тому числі бойовиків, на яких має вплив Росія".

"В першу чергу припинення вогню, відведення зброї, роззброєння, але після цього – вибори", - додав Олланд.

Коментуючи запитання про те, чи можливе перетворення Донбасу на зону "замороженого конфлікту",  президент Франції зауважив, що ця перспектива є реальною.

"Треба повністю впровадити Мінськ, інакше ми матимемо ще один "заморожений конфлікт". І це буде не перший "заморожений конфлікт" у світі", - додав він.

Як відомо, Україна наполягає на тому, що політична частина мінських домовленостей, зокрема проведення виборів, може буьт тільки після того, як буде перекритий кордон з РФ, а також будуть виведені всі російські формування з території Донбасу.

Протилежну позицію відстоюють РФ і бойовики.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасФранція
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