Стало відомо, коли Савченко свідчитиме проти Плотницького
Подільський райсуд Києва розпочав розгляд по суті обвинувального акта щодо ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького і затвердив порядок вивчення доказів.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
"У судовому засіданні спочатку будуть допитані потерпілі, потім свідки сторони обвинувачення, після цього будуть досліджені письмові та речові докази", - повідомив прокурор Євгеній Дудко.
За його словами, в суді проти Плотніцкого свідчитимуть 17 свідків.
На наступному засіданні 21 жовтня запланований допит потерпілих - народного депутата Надії Савченко, її сестри і матері.
Як відомо, Плотницкий вважається главою так терористичної організації "ЛНР".
У березні цього року прокуратура Києва передала в суд заочний звинувачувальний акт проти Плотницького за фактом здійснення терористичного акту, захоплення в заручники й викрадення старшого лейтенанта Збройних сил України, тепер депутата Надії Савченко.
Українська правда