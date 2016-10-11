Стало відомо, коли Савченко свідчитиме проти Плотницького

Подільський райсуд Києва розпочав розгляд по суті обвинувального акта щодо ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького і затвердив порядок вивчення доказів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

"У судовому засіданні спочатку будуть допитані потерпілі, потім свідки сторони обвинувачення, після цього будуть досліджені письмові та речові докази", - повідомив прокурор Євгеній Дудко.

За його словами, в суді проти Плотніцкого свідчитимуть 17 свідків.

На наступному засіданні 21 жовтня запланований допит потерпілих - народного депутата Надії Савченко, її сестри і матері.

Як відомо, Плотницкий вважається главою так терористичної організації "ЛНР".

У березні цього року прокуратура Києва передала в суд заочний звинувачувальний акт проти Плотницького за фактом здійснення терористичного акту, захоплення в заручники й викрадення старшого лейтенанта Збройних сил України, тепер депутата Надії Савченко.

Українська правда