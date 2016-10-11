Стало известно, когда Савченко будет свидетельствовать против Плотницкого

00
0
Вторник, 11 октября 2016, 15:26

Подольский райсуд Киева начал рассмотрение по существу обвинительного акта по главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого и утвердил порядок изучения доказательств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"В судебном заседании сначала будут допрошены потерпевшие, затем свидетели стороны обвинения, после этого будут исследованы письменные и вещественные доказательства", - сообщил прокурор Евгений Дудко.

По его словам, в суде против Плотницкого свидетельствовать 17 свидетелей.

На следующем заседании 21 октября запланирован допрос потерпевших - народного депутата Надежды Савченко, ее сестры и матери.

Как известно, Плотницкий считается главой так террористической организации "ЛНР".

В марте этого года прокуратура Киева передала в суд заочный обвинительный акт против Плотницкого по факту совершения террористического акта, захвата в заложники и похищения старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины, теперь депутата Надежды Савченко.

Украинская правда

Темы: Савченко Донбасс Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Савченко говорит, что не пыталась встретиться с Захарченко 8 октября 2016, 18:43
Савченко пыталась встретиться в Донецке с Захарченко - журналист 7 октября 2016, 15:22
Кабмин определился, как изменить закон Савченко 5 октября 2016, 12:36
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Олланд о Донбассе: Сначала выборы, потом – контроль над границей
Порошенко: предприниматели недостаточно подняли зарплату работникам
Олланд про визит Путина: Я не собирался его сопровождать
Порошенко: пока не планирую объявлять 7-ю волну мобилизации
Все новости
Нобель-2016

Нобелевскую премию по экономике дали за теорию контрактов

Реформа образования

Все, что вы хотели знать о проекте закона "Об образовании"