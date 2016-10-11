Запорізькі митники похвалилися, що відібрали у туриста $800

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 15:48

У міжнародному аеропорту Запоріжжя митники вилучили у громадянина Туреччини, який прибув рейсом з Анталії, 800 доларів США, які були серед його особистих речей.

Про це повідомляється на сайті Територіальних органів ДФС у Запорізькій області. Пізніше це повідомлення бюуло видалено з сайту, однак воно залишається доступним у кеші.

Згідно з повідомленням, пасажир обрав спрощений варіант проходження митних процедур і заявив, що не має предметів, які підлягають декларуванню, однак митники обшукали його речі і знайшли 800 доларів.

"Про ці гроші він не заявив ані в письмовій, ані в усній формі", – обурилися запорізькі митники.

Проти пасажира склали протокол про порушення митних правил, а також відібрали ці гроші і виписали штраф на суму 1700 гривень.

У своєму повідомленні митники чомусь нагадали, що "згідно із законодавством фізична особа – нерезидент має право ввозити в Україну готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі".

Така норма дійсно міститься у постанові правління Нацбанку "про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України", однак яким чином вона застосовується у цьому випадку, коли сума грошей у пасажира була значно нижчою, ніж 10 000 євро, не пояснюється.

У той же час на сайті самої Державної фіскальної служби сказано, що за умови усного декларування "фізична особа незалежно від віку має право ввозити в Україну готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному органу".

Таким чином, порушенням громадянина Туреччини є те, що він не сказав усно про наявність цієї суми.

Українська правда

Теми: ДФС туристи Туреччина митниця
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Коментарі — 8
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IP: 176.32.14.---Serg Fors11.10.2016 17:07
Показательным является то, что эта новость уже удалена с сайта запорожской ДФС (пока еще есть в кеше Google archive. is/Pm1St). Видимо до этих деятелей дошло, что подобное изъятие было незаконным.
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IP: 194.44.160.---Семенен11.10.2016 16:57
Семенен:
В мене за часів дрімучого Кучми наші доблесні митники точно так само хотіли відібрати, і порушення було одне - чому не сказав, що маєш коло себе гроші (100$).

Точніше - чому перший не сказав, що маєш гроші, а коли митники спитали, чи маєш, то відповів.що так, звичайно, без грощейпросто не впустять в поважну країну.
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IP: 176.32.14.---Serg Fors11.10.2016 16:57
Турка развели. Он мог настаивать на том, что устно задекларировал эту сумму, а доказывать обратное должны уже таможенники.
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IP: 194.44.160.---Семенен11.10.2016 16:54
В мене за часів дрімучого Кучми наші доблесні митники точно так само хотіли відібрати, і порушення було одне - чому не сказав, що маєш коло себе гроші (100$).
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IP: 82.145.222.---Fero11.10.2016 16:17
Все правильно сделали. 99% турков сюда едут за секс-туризмом.
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