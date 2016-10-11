Яценюк прийде на ще один допит в ГПУ – не вклався

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 17:58

Лідер партії "Народний фронт", екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що 13 жовтня знову прибуде до Генеральної прокуратури на допит у справі злочинів проти активістів Євромайдану в період січня-лютого 2014 року.

Про це він повідомив журналістам у вівторок після закінчення допиту в Генпрокуратурі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Справу ведуть багато слідчих. Я особисто був допитаний двома молодими, але дуже професійними слідчими. Я впевнений, що якщо такі люди будуть розслідувати цю справу, що її не тільки буде передано до суду, але ще буде отримано обвинувальний вирок проти колишнього режиму", – сказав Яценюк.

Екс-прем'єр повідомив, що ця слідча група сконцентрована на події з січня по лютий 2014 року, але "для того, щоб обговорити ці події, потрібно було повернутися до того, що передувало цим подіям".

Яценюк сказав, що безпосередньо до трагічних подій на Майдані Незалежності в 2014 році на допиті черга не дійшла, тому розмова зі слідчими Генпрокуратури буде продовжений в наступний раз.

На уточнююче запитання, коли саме відбудеться зустріч, Яценюк відповів: "У четвер. Щоб не відтягувати".

Теми: Євромайдан Генпрокуратура Яценюк
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