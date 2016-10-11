ЗМІ: Російським депутатам рекомендували повернути в країну дітей та батьків

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 18:45

Російським чиновникам рекомендовано повернути в країну дітей, які навчаються за кордоном, не чекаючи завершення навчання.

Про це російському виданню Znak.com розповіли одразу п'ять співрозмовників, яких неформальне прохання з адміністрації президента РФ безпосередньо зачіпає.

Згідно з інформацією, посадовим особам радять не лише перевести дітей в російські виші - на батьківщину також повинні повернутися батьки чиновників і депутатів, якщо старше покоління сім'ї з якихось причин проживає за кордоном, не втративши громадянства РФ.

Рекомендація торкнеться всіх: від співробітників самої адміністрації, а також адміністрацій регіонів, до депутатів всіх рівнів. Не уникнуть нової повинності навіть працівники державних корпорацій.

"Тим, хто затягуватиме виконання негласного прохання, нагадають про вже відомі випадки, коли перебування найближчих родичів серед молодшого або старшого покоління за кордоном ставало фактором, який ускладнює подальшу кар'єру в державному секторі", - розповів Znak.com один зі співрозмовників.

За його словами, за останні місяці йому стало відомо про декілька таких випадків.

Видання нагадало, що різної гостроти скандали, пов'язані з тим, що діти російської політичної еліти здобувають освіту за кордоном, поки їхні батьки з екранів телевізора говорять про патріотизм, в останні роки стали постійними.

У 2012 році опозиціонер Олексій Навальний у своєму блозі опублікував інформацію, що за кордоном вчаться всі три доньки Сергія Железняка, видного члена фракції "Єдиної Росії" в Державній думі.

За кордоном здобув освіту і залишився жити син сенатора Олени Мізуліної - втім, його повернути вже і не вийде, він - повнолітній.

Виросла і здобула освіту в США донька міністра закордонних справ Сергія Лаврова Катерина. Журнал Tatler відзначав, що після повернення в Росію дівчина говорила російською з очевидним акцентом.

Теми: Росія міжнародні відносини
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Коментарі — 1
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IP: 85.223.209.---qqqq11.10.2016 19:27
Правильно, в стойло
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