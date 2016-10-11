СМИ: Российским депутатам рекомендовали вернуть в страну детей и родителей

Российским чиновникам рекомендовано вернуть в страну детей, обучающихся за границей, не дожидаясь окончания учебы.

Об этом российскому изданию Znak.com рассказали сразу пять собеседников, которых неформальная просьба из администрации президента РФ непосредственно затрагивает.

Согласно информации, должностным лицам советуют не только перевести детей в российские вузы - на родину также должны вернуться родители чиновников и депутатов, если старшее поколение семьи по каким-то причинам проживает за границей, не утратив гражданство РФ.

Рекомендация коснется всех: от сотрудников самой администрации, а также администраций регионов, до депутатов всех уровней. Не избегут новой повинности даже работники государственных корпораций.

"Тем, кто повременит с выполнением негласной просьбы, напомнят об уже известных случаях, когда пребывание ближайших родственников из числа младшего либо старшего поколения за границей становилось фактором, осложняющим дальнейшую карьеру в госсекторе", - рассказал Znak.com один из собеседников.

По его словам, за последние месяцы ему стало известно о нескольких таких случаях.

Издание напомнило, что разной остроты скандалы, связанные с тем, что дети российской политической элиты получают образование за рубежом, пока их родители с экранов телевизора говорят о патриотизме, в последние годы стали постоянными.

В 2012 году оппозиционер Алексей Навальный в своем блоге опубликовал информацию, что за границей учатся все три дочери Сергея Железняка, видного члена фракции "Единой России" в Государственной думе.

За границей получил образование и остался жить сын сенатора Елены Мизулиной — впрочем, его вернуть уже и не получится, он – совершеннолетний.

Выросла и получила образование в США дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина. Журнал Tatler отмечал, что по возвращении в Россию девушка говорила по-русски с очевидным акцентом.