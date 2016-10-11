У вівторок бойовики найбільше стріляли на Маріупольському напрямку

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Вівторок, 11 жовтня 2016, 19:26

Бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, 12 з яких — на Маріупольському напрямку.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Ворог не припиняє застосовувати важке озброєння. Так, під вогнем артилерії калібру 122-мм опинились опорні пункти сил АТО, розташовані неподалік Широкіного та Водяного", - сказано у повідомленні.

Згідно з інформацією, з мінометів калібру 82мм незаконні збройні формування обстріляли позиції українських захисників в районі Лебединського, а в Талаківці застосували міномети 82 та 120 калібру одночасно.

Режим тиші бойовики порушували також і в Мар’їнці, де відбулась низка обстрілів з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку бойовики вдавалися лише до однієї збройної провокації, при цьому застосували стрілецьку зброї.

"На Донецькому напрямку порушень режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - сказано у повідомленні.

Українська правда

Теми: АТО
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