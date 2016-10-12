Путін фактично визнав участь Росії у війні на Донбасі

17797 переглядів
2
Середа, 12 жовтня 2016, 15:54

Президент РФ Володимир Путін фактично визнав участь Росії у війні на Донбасі.

Виступаючи на інвестиційному форумі в Росії Путін вкотре звинуватив США у фінансуванні Революції Гідності в Україні, яку він називає держпереворотом.

"Ми були змушені захищати російськомовне населення на Донбасі і відреагувати на прагнення людей в Криму повернутися в РФ", - сказав Путін.

Він заявив, що хотів би мати дружні стосунки з США, але при цьому знову накинувся на США зі звинуваченнями.

"Це ж не ми довели до держперевороту на Україні. Особливо наші американські партнери стояли за цим, фінансували радикальну опозицію, довели до неконституційної зміни влади, хоча Янукович всі вимоги підписав і був готовий провести дострокові вибори. Але замість цього сприяли держперевороту", - заявив він.

Ще одну порцію звинувачень і докорів Путін адресував владі України, звинувативши її у невиконанні Мінських угод.

Як відомо, станом на вересень, за даними Генштабу України, на Донбасі воюють 6000 російських кадрових військових та 35 тисяч бойовиків, яких фінансово та технічного підтримує Росія.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Путін Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Україна хоче відставки президента ПАРЄ, дружнього до Кремля 11 жовтня 2016, 17:37
У Кремлі вважають інформацію про ізоляцію Путіна "абсурдом" 11 жовтня 2016, 13:51
Путін скасував візит до Франції - ЗМІ 11 жовтня 2016, 12:17
powered by lun.ua
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.212.97.---Mawron_ua12.10.2016 17:25
Жвачка для російських хомячків.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 195.43.71.---Василь Іванович Петканич12.10.2016 16:27
путін-прекрасно знає про російськомовних в Україні-ніхто тут їх за мову не переслідує, і не вбиває,як змальовували це в росзмі, ПРАВДА ОДНА - як не парадоксально, але в УКРАЇНІ потрібно рятувати україномовних від засилля росмови в побуті,держорганах і т.д.
Та і взагалі це не привід заграбувати чужі землі,розв'язувати та підігрівати конфлікти як в Україні,так і світі. Яких російськомовних ви захищаєте в Сирії?,Чечні?,Дегестані?-розпалюєте нагірно-карабахський конфлікт постачаючи зброю всім сторонам конфлікту?
ПОРА ЗУПИНИТИСЬ.і починайте з УКРАЇНИ!, а то ще більша біда буде по всьому світу!!!
СХАМЕНІТЬСЯ! не можна виграти війну розмахуючи ядерною дубиною!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Дві великі політгрупи не підтримають повернення Росії до ПАРЄ
КС відмовився розглядати перейменування Дніпропетровська
Путін фактично визнав участь Росії у війні на Донбасі
Котвіцький задекларував купівлю одягу на понад півмільйона гривень
Усі новини
Культура

Від діабету до демократії: Цукрова архітектура в ІЗОЛЯЦІЇ

Книга

Уривок з роману "Баборня" Мирослава Лаюка