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Путін фактично визнав участь Росії у війні на Донбасі

Середа, 12 жовтня 2016, 15:54
Путін фактично визнав участь Росії у війні на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін фактично визнав участь Росії у війні на Донбасі.

Виступаючи на інвестиційному форумі в Росії Путін вкотре звинуватив США у фінансуванні Революції Гідності в Україні, яку він називає держпереворотом.

"Ми були змушені захищати російськомовне населення на Донбасі і відреагувати на прагнення людей в Криму повернутися в РФ", - сказав Путін.

Він заявив, що хотів би мати дружні стосунки з США, але при цьому знову накинувся на США зі звинуваченнями.

"Це ж не ми довели до держперевороту на Україні. Особливо наші американські партнери стояли за цим, фінансували радикальну опозицію, довели до неконституційної зміни влади, хоча Янукович всі вимоги підписав і був готовий провести дострокові вибори. Але замість цього сприяли держперевороту", - заявив він.

Ще одну порцію звинувачень і докорів Путін адресував владі України, звинувативши її у невиконанні Мінських угод.

Як відомо, станом на вересень, за даними Генштабу України, на Донбасі воюють 6000 російських кадрових військових та 35 тисяч бойовиків, яких фінансово та технічного підтримує Росія.

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосія
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