Президента закликали заборонити заходи Євробачення у Софії Київській

Розважальні заходи Євробачення на території храму Святої Софії є богохульством і спробою підміни цінностей.

Про це йдеться у зверненні колишніх радянських політв’язнів і дисидентів Ветеранського об’єднання "Українська Гельсінська Спілка" (ВО "УГС") до президента України Петра Порошенка.

"Такі плани ініціаторів ми розцінюємо не лише як кричущий вияв культурного невігластва, але й як приховане прагнення підміни цінностей, ледь замаскований спосіб нав’язати українському народові замість орієнтирів високої європейської культури, вибудованої на християнських засадах, звичаї та зразки масової культури", - сказано у заяві.

У ВО "УГС" відзначають високу історичну і культурну цінність Софійського монастирського комплексу, а насамперед його значення як релігійної святині для християн. Вони нагадали, що на території Софії поховані видатні служителі, зокрема єпископи і священики Української автокефальної православної церкви, а біля воріт знаходиться могила Патріарха Володимира Романюка.

"Для нас, українців, Свята Софія – як Стіна Плачу для євреїв, або Камінь Кааби для мусульман, або собор Святого Петра в Римі для італійців ‒ є центром усього Всесвіту... Тому з усією відповідальністю хочемо заявити, що названі розважальні дії на території храму Святої Софії або під його стінами будуть нами розглядатися як крайнє богохульство, як прихований замах на священні смисли та інтереси української нації", - наголошується у зверненні до президента.

Враховуючи зазначені аргументи, ВО "УГС" закликає президента заборонити проведення у Святій Софії презентації міжнародного естрадного фестивалю Євробачення-2017.

Під зверненням поставили підписи: Левко Лук’яненко, Олесь Шевченко, Олександр Ткачук, Микола Горбаль, Василь Овсієнко.

Як повідомлялося, представники Європейської мовної спілки (ЄМС), Національної телекомпанії України (НТКУ), Київської міської державної адміністрації прийняли рішення провести церемонію відкриття Євробачення-2017 на території Софійського собору.

Водночас раніше Мінкульт віддав пам’ятку архітектури Софії під богослужіння. Храм Малої Софії Національного заповідника Софія Київська, збудований у XVIII сторіччі, діє як церква.

Столичний оргкомітет Євробачення-2017 визначив 5 головних локацій, які будуть використані для проведення пісенного конкурсу. Місце відкриття та закриття пісенного конкурсу наразі обговорюється – урочистості будуть проводитися в Мистецькому Арсеналі, КМДА або на території Софії.