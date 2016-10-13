Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Доверие россиян к Путину падает – опрос

Четверг, 13 октября 2016, 11:47

За год доверие россиян снизилось практически ко всем социальным институтам. Доверие к Путину упало на 6% - до 74.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.

Согласно опросу, доверие к президенту России Владимиру Путину за год упало на 6 процентов, таким образом снизилось с 80% в 2015 году к 74% в 2016.

 
Доверие к Путину упало на 6 процентов
данные левада-центра

Доверие снизилось менее существенно к институтам, которым россияне более всего доверяют: президент, армия и органы госбезопасности.

Напротив, наиболее значимое снижение доверия отмечается к таким политическим институтам, как правительство (45% в 2015 против 26% в 2016), Госдума (40% против 22%) и областные власти (38% против 23%), показатели доверия к которым вернулись даже к более низкому уровню, чем в "докрымский" 2013 год.

Меньше всего россияне доверяют политическим партиям и крупному бизнесу.

Опрос проведен 23 – 26 сентября 2016 года  по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

                3,4% для показателей, близких к 50%

                2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

                2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

                1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Украинская правда

Темы: Путинопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

Все новости...
Путин
Путин решил не ехать на саммит в ЮАР, где ему грозит арест
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
После мятежа Пригожин потерял поддержку россиян, а до того мог тягаться с Путиным – СМИ
Последние новости
14:03
Россияне снарядами ранили трех человек на Херсонщине
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
Все новости...
Реклама: